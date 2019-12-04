«Спартак» оштрафован за кричалки в адрес Дзюбы

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Также Григорьянц назвал остальные штрафные санкции по итогам встречи.

— Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы, — начал Григорьянц. — Болельщики «Зенита» бросали на поле бумажные ленты, а также скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». За скандирование «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей, за бросание предметов на поле — на 50 тысяч.

За скандирование «Спартак» наказан штрафом в 100 тысяч рублей, за 2 несогласованных баннера клуб получил штраф в 50 тысяч, еще за 2 баннера оскорбительного характера красно-белые оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Также, футболисты красно-белых получили 6 желтых карточки, это неподобающее поведение команды, клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

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