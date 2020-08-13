«Спартак» оштрафован на 185 тысяч за матч с «Сочи». Фанаты бросали предметы, скандировали оскорбления и выскочили на поле

КДК РФС на заседании определил наказание за нарушения в первом туре Тинькофф чемпионата России

«Химки» — «ЦСКА»

За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата России «Химки» оштрафованы на 5000 рублей.

«Арсенал» — «Ахмат»

За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата России «Арсенал» оштрафован на 5000 рублей.

«Спартак» — «Сочи»

За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата России «Спартак» оштрафован на 5000 рублей.

За необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица столичный клуб также оштрафован на 120 000 рублей.

За бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию красно-белые заплатят 50 000 рублей, а за скандирование зрителями оскорбительных выражений — еще на 10 000.

«Ротор» — «Зенит»

За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата России «Ротор» оштрафован на 5000 рублей.

За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию «Ротор» получил штраф в 10 000 рублей.

«Рубин» — «Локомотив»

За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча на два матча, один из которых условно с испытательным сроком до конца чемпионата, дисквалифицирован главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Также он оштрафован на 200 000 рублей.

За лишение соперника явной возможности забить гол дисквалифицирован футболист «Рубина» Силвие Бегич.