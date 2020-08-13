«Спартак» оштрафован на 185 тысяч за матч с «Сочи». Фанаты бросали предметы, скандировали оскорбления и выскочили на поле
КДК РФС на заседании определил наказание за нарушения в первом туре Тинькофф чемпионата России
«Химки» — «ЦСКА»
За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата России «Химки» оштрафованы на 5000 рублей.
«Арсенал» — «Ахмат»
За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата России «Арсенал» оштрафован на 5000 рублей.
За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата России «Спартак» оштрафован на 5000 рублей.
За необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица столичный клуб также оштрафован на 120 000 рублей.
За бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию красно-белые заплатят 50 000 рублей, а за скандирование зрителями оскорбительных выражений — еще на 10 000.
«Ротор» — «Зенит»
За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата России «Ротор» оштрафован на 5000 рублей.
За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию «Ротор» получил штраф в 10 000 рублей.
«Рубин» — «Локомотив»
За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча на два матча, один из которых условно с испытательным сроком до конца чемпионата, дисквалифицирован главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Также он оштрафован на 200 000 рублей.
За лишение соперника явной возможности забить гол дисквалифицирован футболист «Рубина» Силвие Бегич.
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