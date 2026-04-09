«Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с «Локомотивом»
9 апреля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по итогам матчей 23-го тура РПЛ, сообщается на сайте РФС.
«Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с «Локомотивом» (2:1).
«Сочи» получил штраф в размере 20 тысяч рублей за появление на поле постороннего лица в игре с «Рубином» (0:1).
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Источник: РФС
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