«Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с «Локомотивом»

9 апреля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по итогам матчей 23-го тура РПЛ, сообщается на сайте РФС.

«Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с «Локомотивом» (2:1).

«Сочи» получил штраф в размере 20 тысяч рублей за появление на поле постороннего лица в игре с «Рубином» (0:1).

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