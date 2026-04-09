Полузащитника «Ахмата» Исмаэла дисквалифицировали на 2 матча РПЛ после второго удаления подряд

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в матче с «Краснодаром» (0:1) в 23-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.

9 апреля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).

31-летний бразилец пропустит матчи с «Крыльями Советов» (11 апреля) и «Спартаком» (19 апреля). Полузащитник удалился во втором матче кряду — ранее он пропустил игру с «Ростовом» (1:0) в 22-м туре из-за красной карточки в матче с «Акроном» (1:1) в 21-м туре.

Также «Ахмат» оштрафовали на 10 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче с «Краснодаром». На 10 тысяч рублей оштрафован тренер-селекционер грозненцев Адель Сасси — за выход за пределы технической зоны.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max