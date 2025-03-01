«Спартак» и «Оренбург» встретятся в матче чемпионата России

«Спартак» примет «Оренбург» в матче российской премьер-лиги в воскресенье, 2 марта. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события игры «Спартак» — «Оренбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев. Эта победа стала для уральского клуба единственной в первой части чемпионата.

«Спартак» находится на третьем месте в чемпионате России, с 37 очками в 18 турах отставая от «Зенита» и «Краснодара» на два балла. «Оренбург» с 8 очками располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы.