«Спартак» — «Оренбург»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
«Спартак» примет «Оренбург» в матче российской премьер-лиги в воскресенье, 2 марта. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события игры «Спартак» — «Оренбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев. Эта победа стала для уральского клуба единственной в первой части чемпионата.
«Спартак» находится на третьем месте в чемпионате России, с 37 очками в 18 турах отставая от «Зенита» и «Краснодара» на два балла. «Оренбург» с 8 очками располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы.
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|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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