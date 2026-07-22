«Леон» хочет выручить до 15 миллионов евро за трансфер Виньяса. «Спартак» ведет переговоры о переходе

Как стало известно «СЭ», «Леон» хочет выручить до 15 миллионов евро за потенциальный переход нападающего Федерико Виньяса.

Ранее агент футболиста Даниэль Гутьеррес сообщил «СЭ» о переговорах со «Спартаком» по трансферу уругвайца.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего форварда в 4 миллиона евро.

Последние 2 сезона Виньяс на правах аренды провел в испанском «Овьедо». В прошедшем сезоне он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах Ла лиги.

В активе Виньяса 3 матча на ЧМ-2026, в которых он не отметился результативными действиями.