Кристиан о базе «Краснодара»: «Во всем мире не видел подобного»

Новичок «Краснодара» Кристиан рассказал о впечатлениях от базы клуба.

— Во всем мире не видел подобного, здесь все выстроено и спланировано так, чтобы игроки развивались и достигали большего уровня в футбольном аспекте. Сейчас надеюсь как можно быстрее адаптироваться и проводить больше игр за «Краснодар», — приводит слова Кристиана Metaratings.

25-летний бразилец в июле перешел в «Краснодар» из «Крузейро». Он подписал контракт до лета 2030 года. По данным Globo, cумма трансфера составила 11 миллионов долларов (около 9,6 миллиона евро).

26 июля «Краснодар» на выезде сыграет против «Рубина» в 1-м туре нового сезона РПЛ.