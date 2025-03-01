Франко Камоцци: «Спартак» и «Зенит» — основные претенденты на чемпионство»

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился ожиданиями от возобновления сезона в РПЛ.

«Уверен, в этом сезоне интрига будет до самого конца. Мне кажется, что «Зенит» и «Спартак» — основные претенденты на чемпионство. Надеюсь, «Спартак» сможет сделать это (победить)», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Следом идет «Зенит» (39 баллов). Замыкает тройку сильнейших «Спартак» с 37 очками.