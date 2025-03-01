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1 марта 2025, 16:44

Франко Камоцци: «Спартак» и «Зенит» — основные претенденты на чемпионство»

Ана Горшкова
Корреспондент

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился ожиданиями от возобновления сезона в РПЛ.

«Уверен, в этом сезоне интрига будет до самого конца. Мне кажется, что «Зенит» и «Спартак» — основные претенденты на чемпионство. Надеюсь, «Спартак» сможет сделать это (победить)», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Следом идет «Зенит» (39 баллов). Замыкает тройку сильнейших «Спартак» с 37 очками.

Источник: РБ Спорт
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РПЛ
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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