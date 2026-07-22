Тюкавин заявил, что «Динамо» давно созрело для чемпионства

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможных шансах бело-голубых побороться за победу в РПЛ в сезоне-2026/27.

«Насколько «Динамо» созрело для чемпионства? Давно созрели, все никак не получается победить. Новый сезон, новые силы, новый тренерский штаб, посмотрим. С Сандро Шварцем получится? Внутренняя уверенность в этом всегда есть перед началом сезона. Как будет в сезоне — посмотрим. Но, конечно, мы хотим победить», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

25 июля «Динамо» на «ВТБ Арене» в Москве сыграет против «Крыльев Советов» в 1-м туре нового сезона РПЛ. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ.