«Спартак» — «Оренбург»: у красно-белых было 13 запасных в заявке. Почему нарушен регламент Кубка?

В протоколе матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Оренбург» (5:1) в заявке красно-белых указаны 13 запасных игроков.

В их число вошли: Александр Максименко, Александр Довбня, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Срджан Бабич, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Иван Сорокин, Павел Полех, Роман Зобнин, Маркиньос, Никита Массалыга и Виктор Солопов. В таком порядке они приведены на сайте РФС.

Заявка «Спартака» на матч с «Оренбургом» на сайте РФС.

На сайте «Спартака» тоже написаны 13 запасных — только в другом порядке.

Заявка «Спартака» на матч с «Оренбургом» на сайте красно-белых.

Между тем в соответствии с пунктом 4.17.2 кубкового регламента «при проведении матчей в форму «Участники матча» должны быть внесены от 7 до 11 основных и не более 12 запасных футболистов команды». То есть количество спартаковских запасных превышено на одного человека.