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Судейство

6 августа, 19:45

«Спартак» — «Оренбург»: у красно-белых было 13 запасных в заявке. Почему нарушен регламент Кубка?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В протоколе матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Оренбург» (5:1) в заявке красно-белых указаны 13 запасных игроков.

В их число вошли: Александр Максименко, Александр Довбня, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Срджан Бабич, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Иван Сорокин, Павел Полех, Роман Зобнин, Маркиньос, Никита Массалыга и Виктор Солопов. В таком порядке они приведены на сайте РФС.

Заявка «Спартака» на матч с «Оренбургом» на сайте РФС.

На сайте «Спартака» тоже написаны 13 запасных — только в другом порядке.

Заявка «Спартака» на матч с «Оренбургом» на сайте красно-белых.

Между тем в соответствии с пунктом 4.17.2 кубкового регламента «при проведении матчей в форму «Участники матча» должны быть внесены от 7 до 11 основных и не более 12 запасных футболистов команды». То есть количество спартаковских запасных превышено на одного человека.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
5:1
Оренбург

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Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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