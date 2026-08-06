Кузьмичев: «В «Локо» рассчитывали, что Воробьев останется до зимы»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда Дмитрия Воробьева в «Краснодар».
— С чем связываете неудачи «Локомотива» в начале нынешнего сезона? — первый вопрос Кузьмичеву.
— Не находясь внутри коллектива, могу только предполагать. Дело в том, что все межсезонье «Локо» проводил контрольные матчи с Димой Воробьевым на острие атаки. То есть в клубе в голове держали то, что нынешний чемпионат форвард отыграет за железнодорожников. Но в последний момент все-таки было принято решение продать его в «Краснодар».
— И это при том, что другой номинальный центрфорвард Николай Комличенко в лазарете.
— Сейчас на острие играл Руденко. Но я бы точно не предъявлял Саше каких-то претензий. Он даже в контрольных матчах получал небольшое количество игрового времени. Это, конечно, сказывается. Ему объективно сложно заменить Воробьева, который делал разницу и являлся одним из лидеров «Локо». А Коля Комличенко действительно пока травмирован. Отсюда такая невысокая результативность.
— А удержать Воробьева было нереально?
— Сложно сказать... Ни для кого не секрет, что у Воробьева оставался последний год контракта. Видимо, не смогли договориться по продлению. «Краснодар» же оказался в состоянии предложить ему более привлекательные условия. Да и сумма трансфера весьма существенная (7 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). Наверное, надо было раньше начинать переговоры с футболистом. А коль ситуация дошла до такой стадии, «Локо» попытался получить за своего игрока хорошие деньги.
— Но почему, выручив от продажи Воробьева 7 миллионов евро, москвичи не купили квалифицированного форварда?
— Здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора. В «Локо» рассчитывали на то, что Дима останется как минимум до зимы. Поэтому активно никого на его позицию и не искали. Сейчас переговоры, думаю, уже ведутся. Время до закрытия окна еще есть.
— Пруцев вернулся в «Спартак». Большая потеря для «Локо»?
— Даня прекрасно провел весенний отрезок. Пожалуй, я бы не назвал его игроком, который делает разницу. Но он точно являлся боевой единицей. Парень доказал, что достоин места в старте железнодорожников. Поэтому, конечно, это потеря.
— Но можно ли тогда списывать неудачи «Локо» только на потери Воробьева и Пруцева?
— В принципе даже без этих двух важных исполнителей состав «Локомотива» сильнее, чем у той же Махачкалы. Значит, просто команда пока еще не до конца перестроилась, не привыкла еще обходиться без того же Воробьева. Потребуется какое-то время, чтобы наиграть новые связи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0