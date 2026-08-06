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6 августа, 19:40

Кузьмичев: «В «Локо» рассчитывали, что Воробьев останется до зимы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Дмитрий Воробьев.
Фото ФК Краснодар

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

— С чем связываете неудачи «Локомотива» в начале нынешнего сезона? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Не находясь внутри коллектива, могу только предполагать. Дело в том, что все межсезонье «Локо» проводил контрольные матчи с Димой Воробьевым на острие атаки. То есть в клубе в голове держали то, что нынешний чемпионат форвард отыграет за железнодорожников. Но в последний момент все-таки было принято решение продать его в «Краснодар».

— И это при том, что другой номинальный центрфорвард Николай Комличенко в лазарете.

— Сейчас на острие играл Руденко. Но я бы точно не предъявлял Саше каких-то претензий. Он даже в контрольных матчах получал небольшое количество игрового времени. Это, конечно, сказывается. Ему объективно сложно заменить Воробьева, который делал разницу и являлся одним из лидеров «Локо». А Коля Комличенко действительно пока травмирован. Отсюда такая невысокая результативность.

— А удержать Воробьева было нереально?

— Сложно сказать... Ни для кого не секрет, что у Воробьева оставался последний год контракта. Видимо, не смогли договориться по продлению. «Краснодар» же оказался в состоянии предложить ему более привлекательные условия. Да и сумма трансфера весьма существенная (7 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). Наверное, надо было раньше начинать переговоры с футболистом. А коль ситуация дошла до такой стадии, «Локо» попытался получить за своего игрока хорошие деньги.

— Но почему, выручив от продажи Воробьева 7 миллионов евро, москвичи не купили квалифицированного форварда?

— Здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора. В «Локо» рассчитывали на то, что Дима останется как минимум до зимы. Поэтому активно никого на его позицию и не искали. Сейчас переговоры, думаю, уже ведутся. Время до закрытия окна еще есть.

— Пруцев вернулся в «Спартак». Большая потеря для «Локо»?

— Даня прекрасно провел весенний отрезок. Пожалуй, я бы не назвал его игроком, который делает разницу. Но он точно являлся боевой единицей. Парень доказал, что достоин места в старте железнодорожников. Поэтому, конечно, это потеря.

— Но можно ли тогда списывать неудачи «Локо» только на потери Воробьева и Пруцева?

— В принципе даже без этих двух важных исполнителей состав «Локомотива» сильнее, чем у той же Махачкалы. Значит, просто команда пока еще не до конца перестроилась, не привыкла еще обходиться без того же Воробьева. Потребуется какое-то время, чтобы наиграть новые связи.

Алексей Батраков, Владимир Кузьмичев.«У «Локо» есть письмо от «Галатасарая» по Батракову. «Зенит» не обращался». Интервью Кузьмичева
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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