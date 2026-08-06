Кузьмичев: «В «Локо» рассчитывали, что Воробьев останется до зимы»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

— С чем связываете неудачи «Локомотива» в начале нынешнего сезона? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Не находясь внутри коллектива, могу только предполагать. Дело в том, что все межсезонье «Локо» проводил контрольные матчи с Димой Воробьевым на острие атаки. То есть в клубе в голове держали то, что нынешний чемпионат форвард отыграет за железнодорожников. Но в последний момент все-таки было принято решение продать его в «Краснодар».

— И это при том, что другой номинальный центрфорвард Николай Комличенко в лазарете.

— Сейчас на острие играл Руденко. Но я бы точно не предъявлял Саше каких-то претензий. Он даже в контрольных матчах получал небольшое количество игрового времени. Это, конечно, сказывается. Ему объективно сложно заменить Воробьева, который делал разницу и являлся одним из лидеров «Локо». А Коля Комличенко действительно пока травмирован. Отсюда такая невысокая результативность.

— А удержать Воробьева было нереально?

— Сложно сказать... Ни для кого не секрет, что у Воробьева оставался последний год контракта. Видимо, не смогли договориться по продлению. «Краснодар» же оказался в состоянии предложить ему более привлекательные условия. Да и сумма трансфера весьма существенная (7 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). Наверное, надо было раньше начинать переговоры с футболистом. А коль ситуация дошла до такой стадии, «Локо» попытался получить за своего игрока хорошие деньги.

— Но почему, выручив от продажи Воробьева 7 миллионов евро, москвичи не купили квалифицированного форварда?

— Здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора. В «Локо» рассчитывали на то, что Дима останется как минимум до зимы. Поэтому активно никого на его позицию и не искали. Сейчас переговоры, думаю, уже ведутся. Время до закрытия окна еще есть.

— Пруцев вернулся в «Спартак». Большая потеря для «Локо»?

— Даня прекрасно провел весенний отрезок. Пожалуй, я бы не назвал его игроком, который делает разницу. Но он точно являлся боевой единицей. Парень доказал, что достоин места в старте железнодорожников. Поэтому, конечно, это потеря.

— Но можно ли тогда списывать неудачи «Локо» только на потери Воробьева и Пруцева?

— В принципе даже без этих двух важных исполнителей состав «Локомотива» сильнее, чем у той же Махачкалы. Значит, просто команда пока еще не до конца перестроилась, не привыкла еще обходиться без того же Воробьева. Потребуется какое-то время, чтобы наиграть новые связи.