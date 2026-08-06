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6 августа, 19:55

Кузьмичев: «Резкое интервью Баринова о «Локо»? Не он первый начал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Дмитрий Баринов и Александр Сильянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о громком интервью полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.

— Как оцените первые игры Георгия Джикии за «Локомотив»?

— Видно, что Георгий — защитник с большим опытом. Играет довольно надежно. Да, было пару моментов, когда упрощал игру. Но в тех ситуациях, считаю, поступал абсолютно правильно. Нужно понимать, что Джикия с его послужным списком приносит «Локо» большую пользу в раздевалке, является проводником идей главного тренера. Это сложно пощупать, но это точно работает.

— Не ошибся ли «Локо» с приглашением Лукаса Веры?

— Боюсь, того Веру, который проводил блестящие матчи в «Оренбурге», мы уже не увидим...

— По вашим ощущениям, Артем Карпукас все-таки окажется в «Зените»?

— В последнее время я с ним не виделся, чтобы хотя бы даже перекинуться парой слов. Но, думаю, Карпукас не стал бы откровенничать на эту тему. История продолжается.

Консультации точно ведутся. Ничего конкретного больше сказать не могу. Давайте подождем. С одной стороны, финансовая составляющая вопроса для «Локо» важна. Но с другой — клубу, наверное, неплохо бы и сохранить Карпукаса с учетом того, что Воробьев и Пруцев команду уже покинули.

— Как восприняли интервью Дмитрия Баринова после кубкового дерби, когда полузащитник ЦСКА заявил, что из нынешнего «Локомотива» все бегут?

— Дима — живой человек. Какой бы стабильной нервной системой он ни обладал, ему было непросто воспринять то, что он услышал с трибун во время матча против своей бывшей команды. Все это бесследно не прошло... Возможно, его слова прозвучали резковато. Но что поделать? Футбол без эмоций — не футбол. И потом: не он же начал! Баринов отреагировал на выкрики с трибун.

Алексей Батраков, Владимир Кузьмичев.«У «Локо» есть письмо от «Галатасарая» по Батракову. «Зенит» не обращался». Интервью Кузьмичева

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Дмитрий Баринов
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Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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