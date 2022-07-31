«Спартак» — «Оренбург»: судья отменил пенальти в ворота красно-белых после вмешательства ВАР

Главный судья матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» Артем Чистяков отменил пенальти в ворота красно-белых.

Изначально арбитр назначил 11-метровый после того, как полузащитник оренбуржцев Джимми Марин упал в штрафной спартаковцев, наткнувшись на защитника Никиту Чернова.

После вмешательства ВАР Чистяков отправился смотреть повтор эпизода и принял решение отменить пенальти. Также он отменил желтую карточку, которую показал Чернову.