Грушевский: «ЦСКА во втором тайме с «Нижним» заслужил упущенную победу»

Актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о ничьей армейцев в матче с «Нижним Новгородом» (2:2) в третьем туре РПЛ.

«Не думаю, что такой результат — это недооценка соперника. Наверное, справедливо на первое место поставить заслугу «Нижнего». Второй тайм они провели очень хорошо и верили в свои шансы. В то, что получится навязать ЦСКА борьбу. И навязали, причем так, что порой было совсем тревожно. Несколько раз нас спасал Акинфеев», — приводит слова Грушевского Metaratings.ru.

Болельщик ЦСКА заявил, что ему не понравилась, как команда вышла на второй тайм.

«Что касается ЦСКА, тут два фактора. Это несколько шикарнейших возможностей, упущенных в первом тайме. В том числе и за счет собственной хорошей игры и ошибок нижегородцев. Мне очень не понравилось, как ЦСКА вышел на второй тайм. Перестали получиться острые моменты. То, что великолепно шло в первом тайме, во втором не наблюдалось и близко. А у нижегородцев — наоборот. ЦСКА я бы сказал, во втором тайме заслужил упущенную победу», — сказал Грушевский.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах, армейцы уступают «Зениту» по дополнительным показателям. «Нижний Новгород» с 2 очками в 3 играх занимает 13-ю строчку.