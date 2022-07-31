Грушевский: «ЦСКА во втором тайме с «Нижним» заслужил упущенную победу»
Актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о ничьей армейцев в матче с «Нижним Новгородом» (2:2) в третьем туре РПЛ.
«Не думаю, что такой результат — это недооценка соперника. Наверное, справедливо на первое место поставить заслугу «Нижнего». Второй тайм они провели очень хорошо и верили в свои шансы. В то, что получится навязать ЦСКА борьбу. И навязали, причем так, что порой было совсем тревожно. Несколько раз нас спасал Акинфеев», — приводит слова Грушевского Metaratings.ru.
Болельщик ЦСКА заявил, что ему не понравилась, как команда вышла на второй тайм.
«Что касается ЦСКА, тут два фактора. Это несколько шикарнейших возможностей, упущенных в первом тайме. В том числе и за счет собственной хорошей игры и ошибок нижегородцев. Мне очень не понравилось, как ЦСКА вышел на второй тайм. Перестали получиться острые моменты. То, что великолепно шло в первом тайме, во втором не наблюдалось и близко. А у нижегородцев — наоборот. ЦСКА я бы сказал, во втором тайме заслужил упущенную победу», — сказал Грушевский.
ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах, армейцы уступают «Зениту» по дополнительным показателям. «Нижний Новгород» с 2 очками в 3 играх занимает 13-ю строчку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0