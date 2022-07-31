«Спартак» — «Оренбург»: Соболев удвоил преимущество красно-белых

Нападающий «Спартака» Александр Соболев удвоил преимущество своей команды в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:0.

На 12-й минуте россиянин забил головой после подачи в штрафную от Квинси Промеса.

25-летний Соболев забил свой первый гол в сезоне-2022/23.