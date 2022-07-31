Писарев: «Главное, что больше российских футболистов играет»

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев объяснил высокую результативность на старте сезона РПЛ.

— 14 матчей в чемпионате России, где тотал голов больше 2,5. О чем это говорит?

— Отлично! Это говорит о том, что болельщики довольны. Большое количество событий в игре — фанаты футбола рады.

— Может, это говорит о том, что упал уровень?

— С одной стороны, моменты реализуют. Защита хуже стала. Главное, что больше российских футболистов играет.