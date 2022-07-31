«Нижний Новгород» — ЦСКА: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе ЦСКА отличились нападающий Федор Чалов и полузащитник Константин Кучаев.

У «Нижнего» дубль на свой счет записал форвард Тимур Сулейманов.

ЦСКА набрал семь очков и сравнялся с «Зенитом», который лидирует в таблице РПЛ. У «Нижнего Новгорода» два очка.

В следующем туре москвичи 6 августа примут на своем поле воронежский «Факел». Нижегородцы сыграют на выезде с «Сочи» в тот же день.