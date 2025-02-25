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25 февраля 2025, 20:24

Губерниев назвал уход Карпина из «Ростова» хорошим знаком для сборной России

Даниил Аршавский
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«С учетом всех движух, которые происходят между Россией и США, получается, что Валерий Карпин знает немного больше, чем мы все. Это хороший знак, что сборная России может вернуться. Если он сконцентрируется на работе в национальной команде, польза будет для всех», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

25 февраля стало известно об уходе 56-летнего специалиста с поста главного тренера ростовчан. Новым руководителем команды будет Джонатан Альба.

Валерий Карпин и&nbsp;игроки сборной России по&nbsp;футболу.Карпин ушел из «Ростова» ради сборной. Неужели мы можем сыграть на ЧМ-2026?

Источник: Metaratings.ru
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Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Дмитрий Губерниев
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
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