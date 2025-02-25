Губерниев назвал уход Карпина из «Ростова» хорошим знаком для сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«С учетом всех движух, которые происходят между Россией и США, получается, что Валерий Карпин знает немного больше, чем мы все. Это хороший знак, что сборная России может вернуться. Если он сконцентрируется на работе в национальной команде, польза будет для всех», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

25 февраля стало известно об уходе 56-летнего специалиста с поста главного тренера ростовчан. Новым руководителем команды будет Джонатан Альба.