«Спартак» одержал разгромную победу в первом туре РПЛ впервые с сезона-2016/17

«Спартак» обыграл «Родину» в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27.

Игра прошла в субботу, 25 июля, на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

Как сообщает Opta Sports, «Спартак» одержал крупную победу в 1-м туре РПЛ впервые с сезона-2016/17, когда на старте турнира разгромил тульский «Арсенал» (4:0) и по итогам чемпионата завоевал золотые медали.

Во 2-м туре чемпионата России-2026/27 «Спартак» 2 августа на выезде встретится с «Ахматом».