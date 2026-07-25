«Спартак» — «Родина»: видео голов матча РПЛ

«Спартак» разгромил «Родину» в матче 1-го тура чемпионата России — 3:0.

Счет в первом тайме ударом из-за штрафной открыл Маркиньос.

В концовке игры Кристофер Мартинс реализовал выход один на один после передачи Александера Джику, а Данил Пруцев забил ударом из штрафной после изящной комбинации.

24-я минута. Маркиньос — 1:0

79-я минута. Кристофер Мартинс — 2:0

87-я минута. Данил Пруцев — 3:0

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Родина».