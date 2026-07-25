Умяров о победе «Спартака» над «Родиной»: «Общие впечатления — положительные»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Общие впечатления — положительные. Уверенная победа. 3:0 — по игре. У «Родины» чистых моментов не было. Помогали Виктору Параде», — сказал Умяров.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде против «Ахмата». «Родина» примет на своем поле «Ростов».