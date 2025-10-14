Сергеев рассказал о самом нелюбимом вопросе: «Любую ситуацию можно раскрутить. Как вы любите!»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в интервью «СЭ» назвал самый нелюбимый вопрос.

— Сила в правде?

— Наверное, да. Ну а как? Что бы ни произошло, только ты сам знаешь правду и можешь сказать, так на самом деле или нет. Потому что любую ситуацию можно раскрутить в два счета. Как вы любите! (улыбается).

— Раз уж заговорили про журналистов... Есть самый нелюбимый вопрос?

— «Почему не забил?» Или «Почему команда проиграла?» Вот как ответить? Не забил, потому что так получилось. И все равно уточняют: «А почему?»