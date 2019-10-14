РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» объявил об уходе Кузнецова и остальных членов тренерского штаба Кононова

19:14
Теги:

Официальный сайт «Спартака» сообщает, что исполнявший обязанности главного тренера московской команды Сергей Кузнецов и остальные члены тренерского штаба Олега Кононова покидают клуб.

«Спартак» объявил об увольнении Кононова в должности главного тренера команды после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

— ФК «Спартак-Москва» желает им успехов в дальнейшей карьере, — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Сегодня, 14 октября, «Спартак» официально представил нового главного тренера Доменико Тедеско.

Тедеско в «Спартаке». Что об этом надо знать

Опрос

проголосовало: 12165
Все опросы
«Спартак» и Тедеско: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-10-14-domeniko_tedesko__novyy_glavnyy_trener_spartaka/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




Прямой эфир
Прямой эфир