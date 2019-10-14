«Спартак» объявил об уходе Кузнецова и остальных членов тренерского штаба Кононова
19:14
Официальный сайт «Спартака» сообщает, что исполнявший обязанности главного тренера московской команды Сергей Кузнецов и остальные члены тренерского штаба Олега Кононова покидают клуб.
«Спартак» объявил об увольнении Кононова в должности главного тренера команды после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.
— ФК «Спартак-Москва» желает им успехов в дальнейшей карьере, — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.
Сегодня, 14 октября, «Спартак» официально представил нового главного тренера Доменико Тедеско.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-10-14-domeniko_tedesko__novyy_glavnyy_trener_spartaka/
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер