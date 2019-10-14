«Спартак» объявил об уходе Кузнецова и остальных членов тренерского штаба Кононова

Официальный сайт «Спартака» сообщает, что исполнявший обязанности главного тренера московской команды Сергей Кузнецов и остальные члены тренерского штаба Олега Кононова покидают клуб.

«Спартак» объявил об увольнении Кононова в должности главного тренера команды после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

— ФК «Спартак-Москва» желает им успехов в дальнейшей карьере, — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Сегодня, 14 октября, «Спартак» официально представил нового главного тренера Доменико Тедеско.

Тедеско в «Спартаке». Что об этом надо знать