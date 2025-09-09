«Спартак» объявил о подписании защитника Джику

Защитник сборной Ганы Александер Джику перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

31-летний футболист подписал с московским клубом контракт на два года.

8 сентября Турецкая футбольная федерация сообщила об уходе Джику из «Фенербахче», за который защитник выступал с лета 2023 года. На счету футболиста 75 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее в своей карьере Джику также играл за французские «Страсбур», «Кан» и «Бастию».