Ещенко признался, что не знает новых игроков «Спартака»: «Одного отпустили, другого взяли — внутренняя кухня, что тут скажешь»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о последних трансферах клуба.

5 сентября «Спартак» объявил о переходе защитника Кристофера Ву. 9 сентярбря клуб подписал защитника Александера Джику.

«Я не знаю их. Тут нечего говорить, не знаю, кто это. Отпустили Дуарте? Тренер с клубом приняли такое решение. Может, Дуарте сам захотел уйти. Мы же не знаем, что у них там внутри происходит. Вот в Португалию еще одного отправили. Одного отпустили, другого взяли. Это внутренняя кухня «Спартака», что тут скажешь», — сказал Ещенко «СЭ».