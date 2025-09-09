Источник: клубы АПЛ, серии А и бундеслиги проявляют интерес к Кириллу Глебову

Несколько европейских клубов заинтересованы в полузащитнике ЦСКА Кирилле Глебове, сообщает Caught Offside.

Как отмечает источник, «Арсенал» рассматривает 19-летнего россиянина как идеальную долгосрочную инвестицию. Также за футболистом следят «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Брайтон» из АПЛ, «Лейпциг» и «Айнтрахт» из бундеслиги, «Интер», «Аталанта» и «Болонья» из серии А.

Глебов выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. На его счету 54 матча за армейцев во всех турнирах, в которых полузащитник отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

4 сентября Глебов дебютировал за сборную России в BetBoom товарищеском матче против Иордании (0:0).