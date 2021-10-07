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«Спартак» обратился в Роспотребназдор по поводу квоты на матчи с «Динамо» и «Лестером»

12:19
Болельщики «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Болельщики «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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После паузы на игры сборных «Спартак» ждут важные домашние матчи: 16 октября московский клуб примет на «Открытие Банк Арене» «Динамо», а 20 октября сыграет в Лиге Европы против «Лестера».

«Поддержка трибун очень важна для спартаковцев! Однако прежде чем приступить к реализации билетной программы, наш клуб должен согласовать ее с Роспотребнадзором.

ФК «Спартак-Москва» уже направил соответствующее обращение. От ответа Роспотребнадзора будет зависеть разрешенное количество зрителей на трибунах.

Клуб готов к реализации билетной программы и начнет ее, как только это станет возможным. Всю новую информацию мы сразу же сообщим на официальных ресурсах", — говорится в заявлении на сайте красно-белых.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-07-o_biletakh_na_blizhayshiye_domashniye_matchi_spartaka/

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