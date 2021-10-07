Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, прокомментировал информацию о том, что его клиент претендует на пост главного тренера в румынском «Сепси».

«Есть несколько предложений, причем не только из Румынии, — сказал Селюк «СЭ». — Никаких договоренностей пока нет. Безусловно, некоторые клубы хотят видеть его у себя как главного тренера. Возможно, зимой такой вопрос и возникнет. У нас изначально была договоренность с «Ахматом» — если будет хорошее предложение, то Туре может пойти куда-то работать. Почему нет? Сейчас Яя Туре работает в «Ахмате», все нормально».

Источник сообщил, что в руководстве румынского клуба сомневаются насчет кандидатуры ивуарийца, поскольку хотят видеть во главе команды опытного специалиста. На пост также претендуют бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи и Вальтер Дзенга.