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Актер Баринов — о возможном назначении Фавра: «Пусть болельщики из Германии приезжают болеть за «Локомотив»

Валерий Баринов раскритиковал возможное назначение бывшего тренера «Боруссии» Фавра в «Локомотив»
11:45
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Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение Люсьена Фавра на пост главного тренера команды.

«Я за него болеть не буду. Пусть болельщики из Германии тоже приезжают болеть за «Локомотив». Чувствую, что я нахожусь все дальше и дальше от этого клуба. «Локомотив» стал немецкой командой, а у меня другие симпатии. Непонятно, что с ними происходит. То продают игроков, то покупают, то сносят стадион, то строят. Мы всегда были семьей, а сейчас все это становится «как грязевой поток», — сказал Баринов «СЭ».

Как сообщает издание todofichajes, Фавр является основным претендентом на данную должность. По информации источника, в приглашении 63-летнего немецкого специалиста в «Локомотив» лично заинтересован руководитель клуба по спорту и развитию Ральф Рангник.

5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Марко Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года. «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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