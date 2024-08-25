«Спартак» обратился к болельщикам после матча с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» обратился к болельщикам после матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Потрясающая поддержка, красно-белые! Спасибо!» — написано в сообщении в Telegram-канале клуба.

«Спартак» набрал 11 очков в 6 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 31 августа примут «Рубин».