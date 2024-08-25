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Сегодня, 06:09

Учредитель «Акрона»: «Максимально слабая игра против ЦСКА. Парни посыпались во втором тайме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:4) в матче 6-го тура РПЛ.

«Сегодня была максимально слабая игра. Парни и в первом тайме ничего особо не показали, а во втором посыпались после пропущенного гола. Есть ли доверие к главному тренеру? Конечно. Мы верим главному тренеру — никаких сомнений нет. Как оценю начало сезона? Неплохо. В какие-то моменты сильно не повезло, были и небольшие судейские помарки, которые повлияли на результат в матчах с «Локомотивом» и «Рубином», — приводит слова Морозова Sport24.

«Акрон» набрал 4 очка в 6 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
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5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
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10
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 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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