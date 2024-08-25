Агент Монтеса: «Сесар открыт для предложений из России»
Агент Серхио Визуете поделился мнением о будущем защитника «Альмерии» Сесара Монтеса.
«Сесар открыт для того, чтобы приехать в Россию. Мы готовы рассматривать предложения от больших клубов России», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В 1-м туре испанской сегунды Монтес вышел в стартовом составе «Альмерии» на матч с «Расингом» (2:2) и был заменен в перерыве. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
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|12
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|1
|4
|2-10
|4
|
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|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
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|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
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|1
|1
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