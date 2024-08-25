Агент Монтеса: «Сесар открыт для предложений из России»

Агент Серхио Визуете поделился мнением о будущем защитника «Альмерии» Сесара Монтеса.

«Сесар открыт для того, чтобы приехать в Россию. Мы готовы рассматривать предложения от больших клубов России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В 1-м туре испанской сегунды Монтес вышел в стартовом составе «Альмерии» на матч с «Расингом» (2:2) и был заменен в перерыве. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.