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«Спартак» обратился к болельщикам перед гостевым матчем против «Рубина»

18:50
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«Спартак» выступил с заявлением для болельщиков перед гостевым матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина», который разрешено провести со зрителями.

«Сегодня во второй половине дня в наш клуб поступило официальное письмо от «Рубина», в котором казанцы подтвердили, что матч 1-го тура РПЛ на «Ак Барс Арене» 24 июля пройдет со зрителями.

Организаторам разрешено заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, все 2?392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков «Спартака», остаются действительными. При этом продажа билетов, остановленная вчера, возобновляться не будет.

Перед входом на стадион у зрителей будут бесконтактно измерять температуру. Ношение средств индивидуальной защиты остается обязательным», — говорится в сообщении столичного клуба.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-22-match_v_kazani_proydet_so_zritelyami/

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