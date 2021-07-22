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Дриусси может перейти в клуб Бекхэма

19:16
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в клуб легендарного английского игрока Дэвида Бекхэма «Интер Майами», сообщает TMW.

В Восточной конференции МЛС клуб занимает последнее место, набрав в 12 матчах 8 очков. В команде играют известные игроки Гонсало Игуаин и Блез Матюиди.

Ранее «СЭ» сообщал, что аргентинский нападающий в ближайшее время перейдет в один из клубов МЛС.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 22 матча за команду, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.

Дополнительная информация:

www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/tmw-inter-miami-per-l-attacco-si-pensa-a-driussi-dello-zenit-san-pietroburgo-1562521

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Виктория Кравченко все материалы автора

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