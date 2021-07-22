Дриусси может перейти в клуб Бекхэма

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в клуб легендарного английского игрока Дэвида Бекхэма «Интер Майами», сообщает TMW.

В Восточной конференции МЛС клуб занимает последнее место, набрав в 12 матчах 8 очков. В команде играют известные игроки Гонсало Игуаин и Блез Матюиди.

Ранее «СЭ» сообщал, что аргентинский нападающий в ближайшее время перейдет в один из клубов МЛС.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 22 матча за команду, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.