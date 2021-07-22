Дриусси может перейти в клуб Бекхэма
19:16
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в клуб легендарного английского игрока Дэвида Бекхэма «Интер Майами», сообщает TMW.
В Восточной конференции МЛС клуб занимает последнее место, набрав в 12 матчах 8 очков. В команде играют известные игроки Гонсало Игуаин и Блез Матюиди.
Ранее «СЭ» сообщал, что аргентинский нападающий в ближайшее время перейдет в один из клубов МЛС.
Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 22 матча за команду, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.
Дополнительная информация:
www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/tmw-inter-miami-per-l-attacco-si-pensa-a-driussi-dello-zenit-san-pietroburgo-1562521
Читайте также
У ЦСКА неопытный тренер, неопределенность с Влашичем и скверный календарь на старте. Начало сезона будет сложнейшим
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю