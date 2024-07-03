«Спартак» не оставляет попыток приобрести четвертьфиналиста Евро-2024
Руководство «Спартака» продолжает активно вести переговоры с «Галатасараем» по поводу трансфера 25-летнего атакующего полузащитника сборной Турции Керема Актюркоглу, утверждает Metaratings.ru.
По данным источника, сторонам еще предстоит решить ряд нюансов, прежде чем перейти к оформлению сделки. Сам Актюркоглу не возражает продолжить карьеру в России.
Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. Он провел за команду 173 матча, забил 44 гола и сделал 39 результативных передач.
Контракт левого вингера с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
На чемпионате Европы-2024 Актюркоглу сыграл в четырех матчах и отметился одним голом.
Источник: Metaratings.ru
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|20.07
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|17:30
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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