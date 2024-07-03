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Сегодня, 14:34

«Спартак» не оставляет попыток приобрести четвертьфиналиста Евро-2024

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Керем Актюркоглу.
Фото Reuters

Руководство «Спартака» продолжает активно вести переговоры с «Галатасараем» по поводу трансфера 25-летнего атакующего полузащитника сборной Турции Керема Актюркоглу, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, сторонам еще предстоит решить ряд нюансов, прежде чем перейти к оформлению сделки. Сам Актюркоглу не возражает продолжить карьеру в России.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. Он провел за команду 173 матча, забил 44 гола и сделал 39 результативных передач.

Контракт левого вингера с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

На чемпионате Европы-2024 Актюркоглу сыграл в четырех матчах и отметился одним голом.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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