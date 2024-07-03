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Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков рассказал, как попал в США в юности

Виктория Кравченко
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Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков рассказал, как в юном возрасте попал в США.

«Когда мне было 10-11 лет, мы с отцом поехали на просмотр в Академию Коноплева в Тольятти. В это время там был еще один мальчик, отец которого работал селекционером. Наши отцы там познакомились, плюс мы с этим пацаном начали общаться. В Академию меня не взяли, я вернулся домой.

Потом нам позвонили и сказали, что меня приглашают в какой-то частный клуб. Он назывался «Олимпика Юнайтед». В итоге я поехал в Москву к ним на просмотр. И только потом уже узнал, что меня порекомендовал отец того парня, с которым познакомились в Тольятти. Сначала мы были в Москве, а затем уже команда перебралась в США", — цитирует Алибекова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mutalip-alibekov-v-11-let-menya-ne-vzyali-v-akademiyu-konopleva-no-zatem-ya-okazalsya-v-ssha/
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