Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков рассказал, как попал в США в юности
Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков рассказал, как в юном возрасте попал в США.
«Когда мне было 10-11 лет, мы с отцом поехали на просмотр в Академию Коноплева в Тольятти. В это время там был еще один мальчик, отец которого работал селекционером. Наши отцы там познакомились, плюс мы с этим пацаном начали общаться. В Академию меня не взяли, я вернулся домой.
Потом нам позвонили и сказали, что меня приглашают в какой-то частный клуб. Он назывался «Олимпика Юнайтед». В итоге я поехал в Москву к ним на просмотр. И только потом уже узнал, что меня порекомендовал отец того парня, с которым познакомились в Тольятти. Сначала мы были в Москве, а затем уже команда перебралась в США", — цитирует Алибекова «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -