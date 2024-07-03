Агент Радмановаца сообщил, что игрок получил предложение от азиатского клуба

Боян Минич, агент сербского защитника Николы Радмановаца, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Он хочет играть в России, но мы получили очень хорошее предложение из Азии, и, думаю, поедем туда», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

С июня 2022 года Радмановац выступал за «Балтику». На его счету 64 проведенных матча во всех турнирах, в которых защитник отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

«Балтика» по итогам минувшего сезона заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.