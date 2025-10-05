Сакич не считает, что ЦСКА переиграл «Спартак» тактически

Тренер «Спартака» Ненад Сакич объяснил выбор схемы в тремя центральными защитниками в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

— Почему вышли в три центральных защитника?

— Мы исходили из того, как играет соперник. Так было логично расположить команду.

— Кто должен был сдерживать вингеров ЦСКА?

— Глебова должен был сдерживать Джику, Кругового — Литвинов.

— Ваша команда проигрывала 0:3 к 20-й минуте. Те ли игроки вышли на поле?

— Важно понимать, если мы проанализируем голы, то увидим, что все они родились из наших невынужденных ошибок. ЦСКА не переиграл нас тактически.

— Зачем вы заменили Барко?

— Выпустили Заболотного и Мартинса. Надеялись на подачи с фланга. У нас было достаточно игроков, готовых замыкать. Ждали хорошую подачу с фланга.

«Спартак» с 18 баллами сохраняет пятую позицию в чемпионате России. ЦСКА набрал 24 балла и вернулся на первое место в РПЛ.