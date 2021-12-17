Стала известна зарплата Ваноли в «Спартаке»
10:12
В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли новым главным тренером красно-белых. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.
Ранее Ваноли долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Также он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.
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