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Стала известна зарплата Ваноли в «Спартаке»

10:12
Паоло Ваноли. Фото Global Look Press
Паоло Ваноли. Фото Global Look Press
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В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли новым главным тренером красно-белых. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.

Ранее Ваноли долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Также он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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