«Урал» заинтересован в подписании капитана «Спартака-2» Сунгатулина

Полузащитник «Спартака» Фаниль Сунгатулин входит в сферу интересов «Урала», сообщает «РБ Спорт».

20-летний полузащитник является капитаном «Спартака-2». В составе команды он провел 32 матча в ФНЛ, забил один гол и отдал три голевые передачи.

В сезоне-2021/22 «Спартак-2» занял седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.