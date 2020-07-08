РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Локомотив»: видеотрансляция матча РПЛ

8 июля 2020, 18:30
«Спартак» на своем поле примет «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В воскресенье, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Локо» ведет борьбу за второе место в чемпионате, а красно-белые занимают 7-ю строчку в турнирной таблице.

Следить за матчем «Спартак» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Локомотив»

Спартак — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 1823
Все опросы
Как завершится матч?
Победой «Спартака»
32.3%
Крупной победой «Спартака»
4.3%
Безголевой ничьей
5.9%
Результативной ничьей
15.9%
Победой «Локомотива»
33.0%
Крупной победой «Локомотива»
8.7%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир