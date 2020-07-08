В воскресенье, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Локо» ведет борьбу за второе место в чемпионате, а красно-белые занимают 7-ю строчку в турнирной таблице.

Следить за матчем «Спартак» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Локомотив»