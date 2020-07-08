«Спартак» — «Локомотив»: видеотрансляция матча в 20.30
8 июля 2020, 09:00
В воскресенье, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
«Локо» ведет борьбу за второе место в чемпионате, а красно-белые занимают 7-ю строчку в турнирной таблице.
Следить за матчем «Спартак» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Спартак» — «Локомотив»
Результаты опроса
проголосовало: 1823Все опросы
Как завершится матч?
Победой «Спартака»
32.3%
Крупной победой «Спартака»
4.3%
Безголевой ничьей
5.9%
Результативной ничьей
15.9%
Победой «Локомотива»
33.0%
Крупной победой «Локомотива»
8.7%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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