«Спартак» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 5 апреля

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Игру «Спартак» — «Локомотив» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начинается в 18.30 мск, за час до стартового свистка. Также дерби Москвы можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 22 туров чемпионата России спартаковцы набрали 38 очков и занимают шестое место в таблице, у железнодорожников — 44 очка и третья строчка.

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