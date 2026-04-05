«Спартак» — «Локомотив»: дата и время начала матча РПЛ
«Спартак» и «Локомотив» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.
Игру «Спартак» — «Локомотив» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начинается в 18.30 мск, за час до стартового свистка. Также дерби Москвы можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
После 22 туров чемпионата России спартаковцы набрали 38 очков и занимают шестое место в таблице, у железнодорожников — 44 очка и третья строчка.
Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.
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5
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6
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7
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9
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11
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14
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|Динамо – Кр. Советов
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|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
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|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
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|26.07
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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