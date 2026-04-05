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5 апреля, 16:30

«Спартак» — «Локомотив»: дата и время начала матча РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 5 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.
05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Локомотив

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Игру «Спартак» — «Локомотив» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начинается в 18.30 мск, за час до стартового свистка. Также дерби Москвы можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 22 туров чемпионата России спартаковцы набрали 38 очков и занимают шестое место в таблице, у железнодорожников — 44 очка и третья строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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