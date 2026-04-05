Тренер ЦСКА Крамаренко заработал дисквалификацию в матче с «Акроном»

На 90+5-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Акрон» — ЦСКА (1:2) судья Владимир Москалев вынес предупреждение тренеру армейцев Дмитрию Крамаренко.

Как указано в протоколе, он наказан за неспортивное поведение.

Если верить данным сайта РПЛ, ранее Крамаренко получил по желтой карточке в играх «Зенит» — ЦСКА (1:1), «Динамо» — ЦСКА (1:3) и «Краснодар» — ЦСКА (3:2). В сумме у него уже четыре дисциплинарные санкции — он заработал одноматчевую дисквалификацию и пропустит встречу 24-го тура с «Сочи», запланированную на 12 апреля.