Мамаев не удивлен результативностью Соболева: «Ему нужно было время для адаптации»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона-2025/26.

После зимней паузы форвард принял участие в 7 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Саша Соболев начал забивать, и «Зениту» стало гораздо легче добиваться результата. Всю дорогу после перехода Саши в «Зенит» я говорил, что ему просто нужно дать время для адаптации. Ему нужно было дать немного веры, чтобы все было хорошо. Он подтверждал свой уровень в «Спартаке», а сейчас обрел уверенность в «Зените». Для меня это не удивление», — сказал Мамаев «СЭ».

Всего у Соболева в сезоне-2025/26 10 голов и 3 результативные передачи в 30 матчах за «Зенит» во всех турнирах.