«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Локомотивом»

«Спартак» в центральном матче 14-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле принимал «Локомотив». Московское дерби закончилось со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыли красно-зеленые: первый гол за «Локо» забил нападающий Джирано Керк.

В середине первого тайма «Спартак» столкнулся с новой проблемой: вторую желтую карточку получил полузащитник Руслан Литвинов, после чего он был удален с поля.

Тем не менее, во второй половине красно-белые даже в меньшинстве смогли переломить ход матча и сравняли счет. Первый гол в составе «Спартака» забил полузащитник Наиль Умяров, который вышел на замену в перерыве матча.

«Спартак» не может выиграть в чемпионате на протяжении четырех матчей. У команды стало 19 очков, она занимает 9-е место. «Локомотив» набрал 25 очков и остался на четвертой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Керк, 23 (0:1). Умяров, 64 (1:1).

«Спартак» (Москва): Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон (Ломовицкий, 80), Кофрие (Ларссон, 79), Мозес, Зобнин, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Едвай, Ненахов, Баринов, Жемалетдинов, Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили (Мурило, 63), Смолов (Лисакович, 74), Камано, Керк.

Предупреждения: Литвинов, 11. Марадишвили, 26. Куликов, 29. Бакаев, 36. Керк, 45+1. Соболев, 47. Живоглядов, 55. Баринов, 78. Едвай, 90.

Удаления: Литвинов, 35. Едвай, 95.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Болотенков, Мурашов (оба — Москва).

ВАР: Матюнин. Кобзев (оба — Москва).

7 ноября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».