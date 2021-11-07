«Ахмат» дома обыграл «Нижний Новгород»

«Ахмат» победил «Нижний Новгород» (3:1) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

На 40-й минуте счет в матче открыл Мохамед Конате. Кирилл Косарев на 54-й минуте сравнял результат. Даниил Пенчиков забил в свои ворота на 72-й минуте. На 90-й минуте третий мяч у хозяев забил Даниил Уткин.

«Ахмат» набрал 18 очков и занимает десятое место. У «Нижнего» 14 очков и 13-е место.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Нижний Новгород» — с «Зенитом».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Нижний Новгород» — 3:1 (1:0)

Голы: Конате, 40 (1:0). Косарев, 54 (1:1). Пенчиков, 72 — в свои ворота (2:1). Уткин, 90 (3:1).

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Нижич, Тимофеев, Коновалов (Янку, 78), Уткин, Харин (Садулаев, 67), Карапузов (Архипов, 66), Конате (Швец, 78).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук (Миладинович, 46), Пенчиков, Каккоев, Кечкеш, Юлдошев, Ткачук, Калинский, Шарипов, Берковский, Балай (Косарев, 52).

Предупреждения: Коновалов, 15. Калинский, 38. Садулаев, 79.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Гурбанов (Краснодар), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Мешков (Дмитров). Шаламберидзе (Москва).

7 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».