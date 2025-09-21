«Спартак» — «Крылья Советов»: Угальде сравнял счет

«Спартак» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» в матче 9-го тура РПЛ — 1:1.

На 52-й минуте Манфред Угальде сравнял счет с передачи Наиля Умярова на пустые ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.