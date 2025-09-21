Корнеев о Луисе Энрике: Он все еще в спячке. Играет на 30 процентов своего потенциала»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» предположил, что нападающему питерцев Луису Энрике не хватает мотивации.

— Сколько процентов от своего реального потенциала показывает в «Зените» Луис Энрике?

— 30. На мой взгляд, Энрике до сих пор находится в спячке. Вот поэтому в «Бетисе» у него и возникли серьезные проблемы. Он не показывал стабильной игры. Его очень редко можно увидеть супермотивированным.

— Нет опасений, что этот трансфер (35 миллионов евро) окажется провальным?

— Вряд ли провальным. Все-таки это игрок сборной Бразилии, который забивает голы в ее составе. Думаю, в итоге «Зенит» денег на нем не потеряет. Но и не заработает.