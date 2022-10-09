Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 12:49

«Спартак» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Соболев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — 14.00 мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Мевля, Рыбус, КЛассен, Рассказов, Зиньковский, Зорин, Мелешин, Маслов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Коваленко, Витюгов, Пиняв, Рахманович, Глушенков.

Запасные: Овсянников, Фролов, Барач, Гапонов, Бабкин, Соколов, Чиркович, Липовой, Хубулов, Шитов, Цыпченко.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_15321.html
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»
Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»
Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»
Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Игнатов не приехал с командой на матч с «Крыльями»

Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов объяснил отсутствие Игнатова на матче с «Крыльями»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости